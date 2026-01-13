В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер Times: Стармер станет членом «Совет мира» по Газе под председательством Трампа

В «Совет мира» по сектору Газа, где председательствует президент США Дональд Трамп, войдет глава британского правительства Кир Стармер, пишет Times. Данный орган будет состоять из лидеров нескольких государств. Он займется решением вопросов разоружения движения ХАМАС, формирования в секторе «технократического» правительства и привлечения инвестиций в регион.

Кир Стармер, как ожидается, примет предложение войти в состав возглавляемого президентом Трампом совета, который временно будет управлять сектором Газа и принимать решения по его восстановлению, — сказано в публикации.

Также в задачи совета войдет осуществление надзора за будущим правительством. Ожидается, что в его состав войдут представители Германии, Италии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Трамп может объявить состав совета уже на этой неделе. Высокопоставленный британский чиновник сообщил, что первое заседание, возможно, состоится на следующей неделе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее сообщалось, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС не остановило разрушения в секторе Газа. Со ссылкой на анализ спутниковых снимков журналисты заявили, что после вступления в силу документа Израиль разрушил более 2500 зданий.