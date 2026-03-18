Хинштейн раскрыл, сколько раз ВСУ обстреляли Курскую область из артиллерии

18 марта 2026 в 10:06

Хинштейн: за сутки ВСУ 60 раз применили артиллерию для обстрела Курской области

Военнослужащий ВСУ
За последние сутки ВСУ 60 раз применили артиллерию для обстрела отселенных приграничных районов Курской области, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX. Он добавил, что в области сбили 43 беспилотника, никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников ВСУ за последние два часа. Восемь из них уничтожили в Краснодарском крае, еще два — над акваторией Черного моря. При этом за ночь системы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России.

До этого стало известно, что многоквартирный дом был поврежден из-за атаки украинских БПЛА на Краснодар, в ночь на 18 марта регион был атакован 42 беспилотниками. В Центральном округе обломки БПЛА посекли стену и выбили окна в частном доме, семь машин повреждены на парковке отеля. Никто не пострадал. Кроме того, в Прикубанском округе разрушен балкон и повреждена одна из квартир. Около 10 автомобилей посекло осколками.

