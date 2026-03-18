Хинштейн раскрыл, сколько раз ВСУ обстреляли Курскую область из артиллерии

Хинштейн: за сутки ВСУ 60 раз применили артиллерию для обстрела Курской области

За последние сутки ВСУ 60 раз применили артиллерию для обстрела отселенных приграничных районов Курской области, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX. Он добавил, что в области сбили 43 беспилотника, никто не пострадал.

60 раз враг применил артиллерию по отселенным районам, — написал Хинштейн.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников ВСУ за последние два часа. Восемь из них уничтожили в Краснодарском крае, еще два — над акваторией Черного моря. При этом за ночь системы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России.

До этого стало известно, что многоквартирный дом был поврежден из-за атаки украинских БПЛА на Краснодар, в ночь на 18 марта регион был атакован 42 беспилотниками. В Центральном округе обломки БПЛА посекли стену и выбили окна в частном доме, семь машин повреждены на парковке отеля. Никто не пострадал. Кроме того, в Прикубанском округе разрушен балкон и повреждена одна из квартир. Около 10 автомобилей посекло осколками.