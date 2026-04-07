Стали известны последние слова Дедова в суде

Бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов, приговоренный к 17 годам заключения за коррупцию при строительстве оборонительных рубежей на границе с Украиной, проигнорировал вопрос журналистов о возможном обжаловании вердикта, передает «Российская газета». На выходе из зала суда осужденный лишь пожелал всем счастья и поблагодарил присутствующих за то, что они пришли.

Ранее бывшего заместителя губернатора Курской области осудили на 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным взысканием 450 млн рублей по уголовному делу о коррупции. Фигуранту также вынесен запрет на занятие ряда должностей на период 12 лет. Помимо этого, у экс-чиновника изъяли более 20 млн рублей.

До этого Дедов, которого судили за получение взяток по двум эпизодам, в заключительном обращении к суду полностью признал свою вину и заявил, что ему стыдно смотреть в глаза другим людям. Экс-чиновник подчеркнул, что подвел свою службу, людей, которые ему верили, и родных.