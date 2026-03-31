31 марта 2026 в 18:34

Украинские «Вампиры» нанесли удар по поселку под Брянском

Богомаз сообщил о гибели жителя брянской Суземки при ракетном ударе ВСУ

Фото: Социальные сети
Районный центр Суземка в Брянской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины с применением чешских реактивных систем залпового огня «Вампир», написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате обстрела один местный житель погиб, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка, включая материальную помощь. В настоящее время специальные службы ведут работы по ликвидации последствий удара.

Александр Богомаз
ВСУ
