Суд огласил приговор экс-замгубернатора Курской области по делу о взятках

Экс-заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 млн рублей по делу о взятках, передает РИА Новости. Ему также запретили занимать определенные должности сроком на 12 лет. Кроме того, у осужденного конфисковали свыше 20 млн рублей.

Путем частичного сложения назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — огласил приговор судья.

Ранее Дедов, обвиняемый во взяточничестве по двум случаям, в своем последнем слове полностью признал вину и сказал, что ему совестно смотреть окружающим в глаза. Экс-чиновник подчеркнул, что подвел свою службу, доверившихся ему граждан и собственную семью.

Кроме того, суд вынес решение о конфискации 20,95 млн рублей у экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова в рамках уголовного дела о взятках. Смирнов признан виновным и осужден на 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным денежным взысканием в размере 400 млн рублей.