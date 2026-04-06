Хинштейн раскрыл важную деталь о следствии против Смирнова Хинштейн: экс-губернатор Смирнов проходит фигурантом по ряду дел о коррупции

Правоохранители расследуют целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, сообщил глава региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере МAX. По словам действующего руководителя, число разбирательств будет расти.

Органы следствия расследуют еще целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать, — подчеркнул Хинштейн.

Ранее сообщалось, что осужденный на 14 лет лишения свободы за коррупцию Смирнов воспринял назначенный ему приговор сдержанно и с серьезным выражением лица. В понедельник, 6 апреля, суд признал его виновным по делу о получении взяток.

Суд также конфисковал у Смирнова почти 21 млн рублей. Судья, оглашая решение, постановила взыскать эту сумму в доход государства. Во время расследования бывший губернатор согласился на сделку со следствием, что предусматривало рассмотрение уголовного дела в особом порядке. Кроме того, в качестве наказания ему назначили штраф в размере 400 млн рублей.