Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 17:26

Хинштейн раскрыл важную деталь о следствии против Смирнова

Хинштейн: экс-губернатор Смирнов проходит фигурантом по ряду дел о коррупции

Алексей Смирнов Алексей Смирнов Фото: Алена Солодова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Правоохранители расследуют целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, сообщил глава региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере МAX. По словам действующего руководителя, число разбирательств будет расти.

Органы следствия расследуют еще целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать, — подчеркнул Хинштейн.

Ранее сообщалось, что осужденный на 14 лет лишения свободы за коррупцию Смирнов воспринял назначенный ему приговор сдержанно и с серьезным выражением лица. В понедельник, 6 апреля, суд признал его виновным по делу о получении взяток.

Суд также конфисковал у Смирнова почти 21 млн рублей. Судья, оглашая решение, постановила взыскать эту сумму в доход государства. Во время расследования бывший губернатор согласился на сделку со следствием, что предусматривало рассмотрение уголовного дела в особом порядке. Кроме того, в качестве наказания ему назначили штраф в размере 400 млн рублей.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
Алексей Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.