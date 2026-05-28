28 мая 2026 в 15:42

Эксперт по ЖКХ напомнил, что нельзя делать в ходе обустройства балкона

Эксперт по ЖКХ Бондарь предостерег от самовольной покраски внешних стен балкона

Жильцам дома нельзя самовольно красить внешние стены балкона, обшивать или остеклять его — в противном случае за это им грозит штраф, заявил «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, любые изменения балконной плиты и фасада — общедомового имущества — затрагивают облик архитектурного здания. На это требуется согласие большинства собственников дома.

Без согласования с соседями также нельзя размещать горшки с цветами на наружной стороне перил и фасаде здания. Но здесь важнее всего даже не это, а риск, что горшки однажды упадут на припаркованные внизу автомобили или, что еще хуже, на прохожих. Нанесенный в результате вред имуществу и здоровью придется возмещать в полном объеме, а при тяжких последствиях возможно и уголовное наказание, — предупредил Бондарь.

По его словам, также нельзя самостоятельно убирать подоконный блок или фрагмент стены, чтобы присоединить балкон или лоджию к комнате. Такие действия сокращают площадь общего имущества многоквартирного дома и способны ослабить несущую способность стены.

Ранее в прокуратуре Рязанской области напомнили, что за неправильную утилизацию мусора предусмотрены штрафы. В ведомстве напомнили, что в специальные контейнеры можно выбрасывать исключительно бытовые отходы. Их регулярно вывозят операторы по обращению с ТКО.

