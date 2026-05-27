Стало известно, в каком случае россияне готовы доплатить за квартиру

63% россиян однозначно готовы доплатить за жилье в районе, где дети смогут самостоятельно ходить в школу или посещать секции, заявил NEWS.ru сооснователь и совладелец Группы Родина Антон Винер. По его словам, для взрослых это является способом не только сократить количество ежедневных поездок, но и освободить для себя больше времени.

Семьи готовы пересматривать привычные приоритеты при покупке жилья, если это повышает комфорт и безопасность ребенка. Согласно опросу Группы Родина, 31% родителей согласен жить дальше от места работы ради более удобной и безопасной среды для детей. Еще 25% готовы выбрать квартиру меньшей площади, а 18% — пожертвовать видом из окна, если локация обеспечивает доступную и продуманную инфраструктуру для детей. При этом 63% родителей однозначно готовы доплатить за жилье в районе, где дети смогут самостоятельно ходить в школу или секции. Для взрослых это способ сократить количество ежедневных поездок, а также снизить свою нагрузку и освободить для себя больше времени, — пояснил Винер.

Он отметил, что сегодня при выборе недвижимости цена и размер квартиры перестают быть главными критериями для семей с детьми. По его словам, родителям важна не просто инфраструктура, а продуманная городская среда: безопасные пешеходные маршруты, дворы без машин, хорошее освещение и логичная организация пространства.

Сегодня меняются приоритеты при выборе недвижимости. Все больше утрачивают значение только цена и метраж квартиры: на первый план выходит удобство ежедневных маршрутов ребенка — до школы, кружков и спортивных секций. Так, 75% опрошенных родителей хотели бы тратить на дорогу не более 20 минут, а для 39% оптимальный сценарий — все необходимое в пределах десяти минут ходьбы от дома. Ключевым становится не только наличие инфраструктуры в районе, но и качество самой городской среды: безопасные маршруты, дворы без машин, освещенные пешеходные зоны и понятная организация пространства, позволяющая ребенку постепенно становиться более самостоятельным, — заключил Винер.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что начало 2027 года станет выгодным моментом для оформления ипотеки или кредита. По его мнению, ключевая ставка до конца 2026 года не снизится ниже 11,5%.