Полковник назвал главную цель Вооруженных сил России на лето 2026 года

Главной целью российских войск на летнюю кампанию 2026 года станет освобождение Славянска и Краматорска, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, еще одной критически важной задачей остается защита Запорожской атомной электростанции, поскольку противник все чаще наносит удары по ее корпусу.

Планов на СВО на летний период у ВС РФ много. Центральным пунктом можно смело считать освобождение Славянска и Краматорска. Это стратегическая цель. Дальше у нас возникла серьезнейшая задача на ЗАЭС. ВСУ наносят мощные удары по корпусу станции. У противника появляется все больше бомб, которые могут пробить крышу в каком-то из узлов или цехов. Конечно, посмотрим и на Харьковское и Сумское направления. Здесь у ВС РФ очень много работы. Несмотря на медленное продвижение, мы в некоторых районах уже стоим на расстоянии до 17 км от областных столиц. Естественно, будем расширять буферную зону, чтобы не дать противнику использовать артиллерию и тактические ракеты. Еще одна наша задача — заставить Киев сесть за стол переговоров, — пояснил Баранец.

Ранее военный эксперт, полковник с боевым опытом Анатолий Матвийчук заявил, что у украинских войск отсутствуют необходимые ресурсы для организации полноценного контрнаступления в летний период. По его словам, все разговоры о подготовке таких действий являются лишь информационным шумом, не подкрепленным реальными возможностями Вооруженных сил Украины.