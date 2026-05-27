Спасатель напомнил о главных ошибках во время отдыха у водоемов Спасатель Щетинин предостерег от купания в состоянии алкогольного опьянения

Во время отдыха у водоемов категорически нельзя идти купаться в состоянии алкогольного опьянения, напомнил в беседе с «Радио 1» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он уточнил, что по статистике большинство утонувших людей употребляли спиртное незадолго до трагедии.

Отдельный пункт [в правилах безопасности] должен быть о детях — их нельзя оставлять без внимания. Кроме того, если не умеете плавать — не рискуйте, заходя на глубину даже с кругом. На официальных пляжах в зоне купания глубина обычно не превышает двух метров, а дно пологое, — отметил Щетинин.

Он призвал не заплывать за ограждения и не приближаться к моторным и весельным судам. Кроме того, людям, не умеющим плавать, не нужно купаться на глубине даже с помощью матрасов –всегда есть риск, что они могут сдуться. Наконец, запрещено нырять в воду с лодок или необорудованных мест.

Ранее сообщалось, что восемь человек утонули в водоемах Подмосковья за минувшие выходные — с 23 по 24 мая. Трагедии произошли в Богородском округе, Коломне, Ногинске, Балашихе и Шатуре. Во всех случаях, кроме одного, погибшие купались.