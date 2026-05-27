27 мая 2026 в 14:47

Суд Евросоюза зарегистрировал новый иск Гагариной к Совету ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд Европейского союза подтвердил регистрацию нового иска, поданного певицей Полиной Гагариной против Совета ЕС. В пресс-службе инстанции уточнили, что подача иска зарегистрирована 25 мая.

25 мая Суд ЕС общей юрисдикции зарегистрировал подачу иска госпожи Гагариной против Совета ЕС, — сказано в сообщении.

Полина Гагарина была включена в 14-й пакет санкций Европейского союза. Первый иск против Совета ЕС артистка подала еще в 2024 году, однако решение по нему на данный момент еще не вынесено.

Ранее певица сообщила о вынужденном постельном режиме. Она призналась, что заболела. Гагарина предложила подписчикам пообщаться и ответить на вопросы, появившись в кадре в расслабленном виде и домашней одежде.

До этого исполнительница заявила, что масштабные шоу в России, вопреки слухам, часто не приносят прибыли. Звезда рассказала, что почти все средства и ресурсы уходят на техническую реализацию проектов и поддержание здоровья после шоу. По ее словам, подготовка программ на новых площадках требует колоссальных вложений, но артисты идут на это ради возможности вдохновить зрителя и почувствовать себя на своем месте.

