17 марта 2026 в 13:52

«Мы тратим»: Гагарина объяснила, что зарабатывают артисты на шоу

Гагарина рассказала о финансовых потерях при подготовке концертов и шоу

Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Масштабные шоу в России часто не приносят прибыли вопреки слухам, заявила на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ — 2026» певица Полина Гагарина. Звезда рассказала корреспонденту NEWS.ru, что почти все средства и ресурсы уходят на техническую реализацию проектов и поддержание здоровья после шоу.

По ее словам, подготовка программ на новых площадках, таких как СКА в Санкт-Петербурге, требует колоссальных вложений, но артисты идут на это ради возможности вдохновить зрителя и почувствовать себя на своем месте. Гагарина отметила, что цена успеха измеряется не только деньгами, но и физическим износом.

Мы тратим деньги, здоровье. Суставы. Нет, серьезно, связки, вылетают плечи, ноги, бедра. Мы их вставляем обратно и идем дальше выступать! — призналась звезда.

Гагарина добавила, что, несмотря на тяжелейшие нагрузки, каждый артист чувствует себя счастливым, когда может поделиться со сцены песней или важным словом. Она призвала коллег продолжать работу вопреки всем трудностям.

Ранее стали известны имена шести ведущих предстоящей премии «Муз-ТВ», среди которых впервые оказались Ваня Дмитриенко и Дмитрий Масленников. Компанию им составят опытные коллеги по сцене: Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков и Регина Тодоренко. Имя секретного гостя премии назовут на гала-ужине.
В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа
В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

