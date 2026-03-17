«Мы тратим»: Гагарина объяснила, что зарабатывают артисты на шоу Гагарина рассказала о финансовых потерях при подготовке концертов и шоу

Масштабные шоу в России часто не приносят прибыли вопреки слухам, заявила на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ — 2026» певица Полина Гагарина. Звезда рассказала корреспонденту NEWS.ru, что почти все средства и ресурсы уходят на техническую реализацию проектов и поддержание здоровья после шоу.

По ее словам, подготовка программ на новых площадках, таких как СКА в Санкт-Петербурге, требует колоссальных вложений, но артисты идут на это ради возможности вдохновить зрителя и почувствовать себя на своем месте. Гагарина отметила, что цена успеха измеряется не только деньгами, но и физическим износом.

Мы тратим деньги, здоровье. Суставы. Нет, серьезно, связки, вылетают плечи, ноги, бедра. Мы их вставляем обратно и идем дальше выступать! — призналась звезда.

Гагарина добавила, что, несмотря на тяжелейшие нагрузки, каждый артист чувствует себя счастливым, когда может поделиться со сцены песней или важным словом. Она призвала коллег продолжать работу вопреки всем трудностям.

