Полина Гагарина призналась в серьезном заболевании

Российская певица Полина Гагарина сообщила о вынужденном постельном режиме в своих соцсетях. Она призналась, что заболела.

Еще недавно исполнительница хита «Спектакль окончен» выступала с концертами в Турции, однако теперь находится дома и восстанавливается. Певица предложила подписчикам пообщаться и ответить на вопросы, появившись в кадре в расслабленном виде и домашней одежде.

Поклонники поинтересовались, как артистке удается все успевать при плотном графике. В ответ Гагарина дала понять, что сейчас у нее появилась возможность уделить время общению именно из-за болезни.

Пока я заболела — могу поотвечать, — сказала она.

Также певица отметила, что справляться с нагрузкой получается не всегда. По словам Гагариной, иногда обстоятельства заставляют остановиться и заняться здоровьем.

Времени не хватает! Просто меня берут и укладывают в кровать, говорят: «А теперь мы лежим и болеем!» — призналась артистка.

Ранее стало известно, что внук исполнительницы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков дал концерт в Лос-Анджелесе. Он выступил с песнями российской эстрады, программа носила название «Ночь хитов нулевых!».