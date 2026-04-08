08 апреля 2026 в 06:05

Названы самые безопасные страны для путешествия мамы с ребенком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Япония является одной из самых безопасных стран для путешествий матери с ребенком, рассказал NEWS.ru тревел-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко. По его словам, там созданы невероятные условия для жителей и гостей страны: чистота на улицах, безупречная логистика, безопасность общественного транспорта.

Японцы трепетно относятся к детям, а инфраструктура продумана до мелочей: от специальных детских комнат в торговых центрах до безопасных игровых зон. Медицина в Японии — синтез инноваций и внимательного отношения. Детские больницы оснащены роботами-ассистентами, а врачи используют передовые методы диагностики. Также Турцию можно включить в список самых безопасных стран. Здесь все продумано: короткий перелет избавляет ребенка от стресса, а система «все включено» освобождает родителей от бытовых забот. Турецкие отели не просто принимают маленьких гостей — они их обожают. Детские клубы, анимации, аквапарки, подогреваемые бассейны — все создано для того, чтобы ребенок чувствовал себя как дома, — отметил Гажиенко.

Он подчеркнул, что Мальдивы многие считают курортом «для взрослых», но это не так. По его словам, сейчас в государстве появилось немало семейных отелей. К тому же, как объяснил турэксперт, на Мальдивах нет опасных инфекций и ядовитых змей, а слабые течения в лагунах делают купание малышей абсолютно безопасным.

Чистые пляжи Мальдив с мелким песком позволяют детям бегать босиком, а прозрачная вода у берега идеально подходит для первых заплывов. Кроме того, по-настоящему безопасными можно считать Сейшелы. Остров поражает первозданной природой и безупречным уровнем безопасности. Здесь нет опасных хищников и ядовитых насекомых — экскурсии по тропическим лесам абсолютно безопасны. Транспорт на Сейшелах также соответствует высоким стандартам, — заключил Гажиенко.

Ранее министр транспорта, портов и гражданской авиации островного государства Вероника Лапорт заявила, что компания «Аэрофлот» и власти Сейшел обсуждают организацию прямых круглогодичных рейсов. Она отметила, что на данный момент полеты носят сезонный характер.

Общество
туризм
путешествия
дети
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы будем рядом»: Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 апреля: инфографика
Биохимик рассказала, до какого часа прием кофе будет безопасен для сна
ПВО уничтожила более 70 украинских дронов над Россией за ночь
Москвичам рассказали, какой будет погода 8 апреля
«Колоссальная слабость»: Дмитриев подвел итоги иранского кризиса для Европы
В ГД разъяснили новые правила учета криптокошельков на иностранных биржах
Власти раскрыли дату прощания с погибшей учительницей в Пермском крае
Сотрудник брянского предприятия был ранен при атаке дронов-камикадзе ВСУ
Россиянам рассказали о необходимом условии для перерасчета платы за ЖКУ
Стало известно о десятках россиян, находящихся в итальянских тюрьмах
Россиянам рассказали, какие блюда и напитки должны быть на столе в Пасху
Зоопсихолог перечислила признаки счастливой кошки
Родителям объяснили, как защитить ребенка от бытовых угроз
ВВС Израиля продолжают удары по Ирану после объявления перемирия
Россиянкам рассказали, почему пасхальный кулич стоит готовить дома
Названы самые безопасные страны для путешествия мамы с ребенком
Названо самое популярное нарушение россиян на дороге в 2026 году
«Ураган» разнес командный пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 апреля
Иран объявил о свободном проходе через Ормузский пролив
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

