Названы самые безопасные страны для путешествия мамы с ребенком

Япония является одной из самых безопасных стран для путешествий матери с ребенком, рассказал NEWS.ru тревел-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко. По его словам, там созданы невероятные условия для жителей и гостей страны: чистота на улицах, безупречная логистика, безопасность общественного транспорта.

Японцы трепетно относятся к детям, а инфраструктура продумана до мелочей: от специальных детских комнат в торговых центрах до безопасных игровых зон. Медицина в Японии — синтез инноваций и внимательного отношения. Детские больницы оснащены роботами-ассистентами, а врачи используют передовые методы диагностики. Также Турцию можно включить в список самых безопасных стран. Здесь все продумано: короткий перелет избавляет ребенка от стресса, а система «все включено» освобождает родителей от бытовых забот. Турецкие отели не просто принимают маленьких гостей — они их обожают. Детские клубы, анимации, аквапарки, подогреваемые бассейны — все создано для того, чтобы ребенок чувствовал себя как дома, — отметил Гажиенко.

Он подчеркнул, что Мальдивы многие считают курортом «для взрослых», но это не так. По его словам, сейчас в государстве появилось немало семейных отелей. К тому же, как объяснил турэксперт, на Мальдивах нет опасных инфекций и ядовитых змей, а слабые течения в лагунах делают купание малышей абсолютно безопасным.

Чистые пляжи Мальдив с мелким песком позволяют детям бегать босиком, а прозрачная вода у берега идеально подходит для первых заплывов. Кроме того, по-настоящему безопасными можно считать Сейшелы. Остров поражает первозданной природой и безупречным уровнем безопасности. Здесь нет опасных хищников и ядовитых насекомых — экскурсии по тропическим лесам абсолютно безопасны. Транспорт на Сейшелах также соответствует высоким стандартам, — заключил Гажиенко.

Ранее министр транспорта, портов и гражданской авиации островного государства Вероника Лапорт заявила, что компания «Аэрофлот» и власти Сейшел обсуждают организацию прямых круглогодичных рейсов. Она отметила, что на данный момент полеты носят сезонный характер.