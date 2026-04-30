Украина превратилась в гигантскую отмывочную площадку, через которую обогащается не только президент Владимир Зеленский с окружением, но и многочисленные западные интересанты, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». По его мнению, значительная часть денег уходит не просто в коррупционные цепочки внутри страны, а дальше — в теневой сектор.

Это очень большая отмывочная площадка, на которой отмываются огромные суммы денег. И если вы думаете, что эти огромные суммы денег идут только в карманы Зеленского и его окружения, я думаю, вы сильно заблуждаетесь, — подчеркнул посол.

Он предположил, что за легкостью, с которой европейские государства выделяют миллиардные транши, может стоять корыстный умысел: средства впоследствии неформально возвращаются обратно и оседают в предвыборных штабах, личных фондах и на счетах правящих элит.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что офис Зеленского отмывает миллиарды гривен через мэра Харькова Игоря Терехова, выделяя бюджеты на реконструкцию объектов города с последующим списанием их на удары России. По информации источника, чиновнику было обещано место в Верховной раде.