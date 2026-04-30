30 апреля 2026 в 15:57

В МИД России назвали Украину отмывочной площадкой

В МИД России назвали Украину отмывочной площадкой

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украина превратилась в гигантскую отмывочную площадку, через которую обогащается не только президент Владимир Зеленский с окружением, но и многочисленные западные интересанты, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». По его мнению, значительная часть денег уходит не просто в коррупционные цепочки внутри страны, а дальше — в теневой сектор.

Это очень большая отмывочная площадка, на которой отмываются огромные суммы денег. И если вы думаете, что эти огромные суммы денег идут только в карманы Зеленского и его окружения, я думаю, вы сильно заблуждаетесь, — подчеркнул посол.

Он предположил, что за легкостью, с которой европейские государства выделяют миллиардные транши, может стоять корыстный умысел: средства впоследствии неформально возвращаются обратно и оседают в предвыборных штабах, личных фондах и на счетах правящих элит.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что офис Зеленского отмывает миллиарды гривен через мэра Харькова Игоря Терехова, выделяя бюджеты на реконструкцию объектов города с последующим списанием их на удары России. По информации источника, чиновнику было обещано место в Верховной раде.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
