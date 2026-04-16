Офис президента Украины Владимира Зеленского отмывает миллиарды гривен через мэра Харькова Игоря Терехова, выделяя бюджеты на реконструкцию объектов города с последующим списанием их на удары России, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По информации источника, чиновнику было обещано место в Верховной раде.

Офис Зеленского отмывает миллиарды гривен через харьковского мэра Игоря Терехова, — сказал собеседник агентства.

По его словам, схема заключается в следующем: киевские власти выделяют миллиарды гривен на реконструкцию различных объектов города и области. Харьковские компании формально начинают осваивать бюджетные средства. После этого местная прокуратура сообщает об ударе и повреждении того или иного строения.

Представитель силовых структур отметил, что подобных дотаций не получают в Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Ранее в украинской прокуратуре сообщили, что в Австрии задержали бывшего заместителя мэра Львова Геннадия Васькива, подозреваемого в хищении эстонской помощи. Политик прилетел из США и был задержан в марте.