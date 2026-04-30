Стало известно, что россияне считают одним из условий комфортной жизни

Топ-менеджер Трошина: россияне называют благоустроенный двор условием комфорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Большинство россиян считают благоустроенный двор важным условием для комфортного проживания, заявила NEWS.ru исполнительный директор по эскизному проектированию архитектурного бюро ДЕВИЖН Валентина Трошина. По ее словам, такие пространства создаются за счет озеленения, экотроп и сложного рельефа.

Сегодня жители все чаще выбирают пешеходные бульвары, природные уголки и спортивные кластеры без экранов и других отвлекающих факторов. Так, 68% опрошенных отмечают, что быстрее восстанавливаются именно в зеленой среде, а еще более 60% считают благоустроенный двор одним из ключевых условий комфортной жизни. Естественность и визуальная гармония — основа таких пространств. Домики для птиц, удобные места для созерцания и медитаций формируют нужную атмосферу. Не менее важна тактильность: босоногие дорожки и экотропы с различными природными покрытиями усиливают сенсорный опыт, — поделилась Трошина.

Она подчеркнула, что разнообразие природных элементов увеличивает время пребывания жителей во дворе на 30–40%. По словам эксперта, переход из цифровой среды в физическую мгновенно вызывает выработку эндорфинов и снижает уровень кортизола.

Чтобы пространство работало максимально эффективно, во дворах используются сложный рельеф и многоуровневое озеленение. Эти элементы отвечают за эстетику и одновременно минимизируют городской шум. Полностью отказываемся от агрессивной заливающей подсветки в пользу мягкого вечернего света. Проекты с антистресс-эффектом могут включать ароматные травы, цветущие кустарники и деревья. Они комплексно воздействуют на органы чувств, превращая обычную прогулку в сенсорную терапию, — заключила Трошина.

Ранее директор по продажам компании «Хайтэк Девелопмент» Светлана Соколова заявила, что большинство жителей Москвы предпочитают дома высотой не более шести этажей. По ее словам, в столице снизился спрос на квартиры в небоскребах.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
