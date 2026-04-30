День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 15:27

В ГД ответили, почему зумеры нацелены на зарплату более 100 тыс. рублей

Депутат Толмачев: многие зумеры работают со школы и к окончанию вуза имеют опыт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие зумеры формируют свои зарплатные ожидания в более чем 100 тыс. рублей в месяц, отталкиваясь от собственного опыта работы, который они начинают получать со школьной скамьи, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, многие представители молодого поколения являются целеустремленными и грамотными специалистами, уверенными в своих способностях.

Молодые работники формируют зарплатные ожидания, отталкиваясь от нескольких параметров. Среди них — образование и потраченное на него время, уровень квалификации, дополнительные навыки. Многие зумеры — целеустремленные, грамотные работники, уверенные в своих способностях. Это позволяет им при обсуждении оплаты труда рассчитывать на достойные суммы в более чем 100 тыс. рублей. Выпускник вуза со свежим дипломом понимает: чтобы обзавестись семьей, детьми и жильем, требуется определенный уровень заработка. Это влияет на зарплатные ожидания. Наконец зумеры после окончания вузов и сузов могут быть опытными работниками. Многие трудятся с младших курсов, а иногда и со школы, — сказал Толмачев.

Ранее карьерный консультант, эксперт в направлении подбора и развития сотрудников Анастасия Арифулина заявила, что компаниям пришлось пересмотреть некоторые условия труда из-за зумеров. По ее словам, изменения не были глобальными.

Власть
россияне
зумеры
зарплаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.