Путин заявил, что в России нет инвестиционной паузы

Путин заявил, что в России нет инвестиционной паузы

Инвестиционной паузы в России нет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Глава государства подчеркнул, что инвестиционный процесс в стране продолжается, передает пресс-служба Кремля.

Вот только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы: все-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс продолжается, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что власти страны, принимая меры по снижению инфляции, понимали, что это отразится на темпах экономического роста и инвестиционной деятельности. При этом в правительстве учитывали, что инвестиционная пауза не должна вести к заморозке экономики, добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международный бизнес продолжает работу на российском рынке, несмотря на санкции. Так представитель Кремля прокомментировал успех прошедшего 3–6 июня Петербургского международного экономического форума.

Прежде директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что Россия рассчитывает завершить в 2026 году переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. По его словам, это ключевые задачи на текущий год.