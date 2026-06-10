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10 июня 2026 в 17:43

ЮНЕСКО отреагировала на удар ВСУ по «Обороне Севастополя»

ЮНЕСКО осудила атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) осудила удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», сообщили ТАСС в пресс-службе международной организации. ВСУ нанесли удар по объекту в ночь на 10 июня.

В соответствии со своим мандатом и резолюцией 2601 (2021) Совета Безопасности ООН ЮНЕСКО осуждает нападения на объекты культурного наследия, учебные заведения, учащихся, работников образования и сотрудников СМИ, которые находятся под защитой международного права, — говорится в ответе.

Ранее координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев заявил, что ВСУ за счет ударов по культурным объектам на территории России пытаются добиться медийного эффекта. Так он прокомментировал атаку на панораму «Оборона Севастополя», в результате которой она оказалась критически повреждена.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что объект будет восстановлен, а виновные понесут суровое наказание. Дипломат подчеркнула, что после Великой Отечественной войны музей уже возрождался из руин и нет сомнений в его восстановлении и на этот раз.

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