«Пошлостью отдает»: стилист раскритиковал образ Бони в Каннах

Стилист Гоша Карцев раскритиковал образ телеведущей Виктории Бони на благотворительном вечере в Каннах, заявив, что он «чуть пошлостью отдает». Своим мнением эксперт поделился в подкасте на YouTube-канале блогера Наташи Гасанхановой, также в шутку посоветовав телеведущей ходить на такие мероприятия в костюме президента.

Я не знаю, как это оценивать. Чуть-чуть пошлостью отдает. Мне нравится ткань, просто исполнение странное. Возможно, эта «бандура» сбоку лишняя. <...> Мне нравится трость, жалко, что она не обыграна. Розовой бы сделала. <...> Надо было прийти в костюме президента, мне кажется, так было бы лучше, — отметил Карцев.

Экс-участница «Дома-2» появилась на благотворительном вечере amfAR в облегающем розовом платье с пышным длинным шлейфом и с тростью в руке. Карцев признался, что согласен с мнением о присутствии в таком образе «вайба выпускного».

Ранее Виктория Боня призналась, что в 18 лет была вынуждена прервать беременность. По словам телеведущей, ее тогдашний бойфренд потребовал сделать аборт, пригрозив, что в противном случае она будет жить на помойке.

Также Боня объясняла причины своего обращения к президенту России Владимиру Путину. Блогер отметила, что записала видео, поскольку посчитала, что глава государства не знает о реальных проблемах в стране, а чиновники боятся доносить до него правду.