HR-эксперт ответила, насколько зумеры изменили рынок труда

Компаниям пришлось пересмотреть некоторые условия из-за зумеров, заявила Авторадио карьерный консультант, эксперт в направлении подбора и развития сотрудников Анастасия Арифулина. По ее словам, изменения не были глобальными.

Здесь, конечно, работодателям сейчас приходится многим открывать для себя новые горизонты, ценности и вкладываться в это. Но в целом, с точки зрения, наверное, какого-то прямо суперглобального изменения, что что-то стало совсем иное, я бы не сказала, — заявила Арифулина.

HR-эксперт отметила, что чаще всего работодателям приходится пересматривать свое отношение к гибкому графику и формам коммуникации. По ее словам, дефицита кадров среди офисных сотрудников сейчас нет.

Ранее HR-эксперт Оксана Волкина рассказала, что современная молодежь, воспитанная в эпоху без дефицитов, не готова мириться с неудобствами и ограничениями. Именно поэтому они требуют комфортных условий буквально с первого дня работы.