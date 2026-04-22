22 апреля 2026 в 17:15

HR-эксперт ответила, насколько зумеры изменили рынок труда

HR-эксперт Арифулина: компаниям пришлось пересмотреть ряд условий из-за зумеров

Компаниям пришлось пересмотреть некоторые условия из-за зумеров, заявила Авторадио карьерный консультант, эксперт в направлении подбора и развития сотрудников Анастасия Арифулина. По ее словам, изменения не были глобальными.

Здесь, конечно, работодателям сейчас приходится многим открывать для себя новые горизонты, ценности и вкладываться в это. Но в целом, с точки зрения, наверное, какого-то прямо суперглобального изменения, что что-то стало совсем иное, я бы не сказала, — заявила Арифулина.

HR-эксперт отметила, что чаще всего работодателям приходится пересматривать свое отношение к гибкому графику и формам коммуникации. По ее словам, дефицита кадров среди офисных сотрудников сейчас нет.

Ранее HR-эксперт Оксана Волкина рассказала, что современная молодежь, воспитанная в эпоху без дефицитов, не готова мириться с неудобствами и ограничениями. Именно поэтому они требуют комфортных условий буквально с первого дня работы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

