HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы HR-эксперт Волкина: воспитанные в эпоху без дефицитов люди избегают неудобств

Современная молодежь, воспитанная в эпоху без дефицитов, не готова мириться с неудобствами и ограничениями, заявила телеканалу «Крым 24» HR-эксперт Оксана Волкина. Именно поэтому они требуют комфортных условий буквально с первого дня работы.

Выпускники вузов хотят рыночный уровень оплаты, хотя опыта у них ноль. Такие люди должны попасть в руки опытного наставника, чтобы стать специалистами, и уже потом выдвигать требования, — высказалась Волкина.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что зумеры воспринимают работу как временные проекты. Она подчеркнула, что это отличает их от предыдущих поколений. Сейчас в некоторых резюме у молодых людей можно увидеть около трех или пяти рабочих мест за год.