HR-эксперт объяснила, как зумеры относятся к работе

Зумеры воспринимают работу как временные проекты, рассказала KP.RU HR-эксперт по рынку труда Зулия Лоикова. Она подчеркнула, что это отличает их от предыдущих поколений.

Раньше люди старались менять работу как можно реже, а сейчас мы видим обратный тренд. Во многом правила игры на рынке труда изменили зумеры: для них работа часто воспринимается как проектная история — стало неинтересно, значит, можно перейти в другой проект, — рассказала Лоикова.

HR-эксперт отметила, что сейчас в некоторых резюме можно увидеть около трех или пяти рабочих мест за год. По ее словам, такая тенденция продолжит развиваться.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса каждый десятый зумер категорически против ипотеки. В группе 18–30 лет 37% респондентов заявили, что не считают покупку квартиры в кредит обязательным жизненным этапом.