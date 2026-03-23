HR-специалист рассказала, стоит ли использовать ИИ при составлении резюме

Составлять резюме с помощью ИИ можно, однако затем его необходимо отредактировать, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Она отметила, что такой подход может снизить время, затрачиваемое на составление резюме.

То есть какой-то шаблон они могут создать. Но очень важно в битве между искусственным интеллектом, с одной стороны, со стороны соискателя, а с другой стороны, со стороны работодателя, не потерять человека, вот того самого, кто находится в поиске работы, — рассказала Лоикова.

HR-специалист подчеркнула, что рекрутер всегда понимает, если резюме было составлено с помощью ИИ. По ее словам, специалисты по подбору персонала также используют нейросети для повышения рабочей продуктивности.

Ранее руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын рассказал, что технологиями AI-агентов сегодня можно усилить практически любое направление деятельности бизнеса, но не всегда это оправдано. Он заявил, что наиболее востребованной является замена рутинных операций, где внедрение алгоритмов дает колоссальный прирост производительности.