23 марта 2026 в 17:21

HR-специалист рассказала, стоит ли использовать ИИ при составлении резюме

HR-эксперт Зулия Лоикова: сделанное ИИ резюме нужно отредактировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Составлять резюме с помощью ИИ можно, однако затем его необходимо отредактировать, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Она отметила, что такой подход может снизить время, затрачиваемое на составление резюме.

То есть какой-то шаблон они могут создать. Но очень важно в битве между искусственным интеллектом, с одной стороны, со стороны соискателя, а с другой стороны, со стороны работодателя, не потерять человека, вот того самого, кто находится в поиске работы, — рассказала Лоикова.

HR-специалист подчеркнула, что рекрутер всегда понимает, если резюме было составлено с помощью ИИ. По ее словам, специалисты по подбору персонала также используют нейросети для повышения рабочей продуктивности.

Ранее руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын рассказал, что технологиями AI-агентов сегодня можно усилить практически любое направление деятельности бизнеса, но не всегда это оправдано. Он заявил, что наиболее востребованной является замена рутинных операций, где внедрение алгоритмов дает колоссальный прирост производительности.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

