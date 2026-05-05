HR-эксперт дала советы, как легко повысить шансы на трудоустройство

Отправка резюме в формате PDF, а не в Word повышает шансы на успешное трудоустройство, заявила «Газете.Ru» HR-эксперт Ирина Пак. Она посоветовала указать в названии файла свои имя и фамилию — так рекрутеру будет легче найти документ, в случае если он отвлекся от его изучения на другие рабочие задачи. Эксперт также призвала отправлять работодателям сопроводительное письмо.

Резюме в Word может «поехать» при открытии на другом компьютере. Нередко при пересылке такого файла меняются шрифты, съезжают таблицы и смещаются фотографии. Более того, такие файлы часто некорректно отображаются на мобильных устройствах, особенно в стандартных почтовых клиентах. Для оперативности HR-специалисты пересылают резюме руководителям на рассмотрение в том числе в мессенджеры, предварительно преобразовав его в PDF-формат. Чтобы рекрутер не тратил время на конвертацию и форматирование, лучше сразу отправить корректный файл. Тогда вероятность того, что ваше резюме откроют и прочитают, выше, — отметила Пак.

Она добавила, что в сопроводительном письме важно кратко и информативно рассказать о своей квалификации. Лучше объяснить, чем именно заинтересовали эта компания и должность, а также оставить контактные данные для обратной связи.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что тем, кто находится в поиске работы, следует искать вакансии на официальных сайтах интересующих компаний, а также через их публичные Telegram-каналы. По его словам, традиционные площадки вроде HeadHunter и SuperJob остаются стандартом для офисных специалистов.