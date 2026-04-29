HR-эксперт ответил, как найти интересную работу в 2026 году

Тем, кто находится в поиске работы, следует искать вакансии на официальных сайтах интересующих компаний, а также через их публичные Telegram-каналы, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, традиционные площадки вроде HeadHunter и SuperJob остаются стандартом для офисных специалистов.

Когда мы говорим о поиске работы, надо понимать, кто этот человек и какая у него профессия. Конечно, есть стандарт. Если ты офисный специалист, то можно воспользоваться HeadHunter, а также SuperJob. Если ты ищешь какую-то подработку, например, монтаж чего-то, то подойдут разовые работы по ГПХ, для которых есть «Авито» или «Профи». Но глобально, чтобы сейчас найти интересную работу, можно зайти на сайт работодателя и искать вакансии там. Либо через их публичные аккаунты в Telegram можно посмотреть. Также стоит обратиться в кадровое агентство, которое может оказать содействие, — сказал Мурадян.

По его словам, выпускникам высших и средних учебных заведений не стоит забывать о центрах карьеры при вузах и сузах. Он добавил, что там можно сделать конкретный запрос: предоставить список интересующих компаний и уточнить, с кем именно из них сотрудничает институт или техникум для получения целевого направления.

Ранее сообщалось, что средние трудовые доходы руководителей в России за последние 10 лет выросли почти в три раза и к октябрю прошлого года достигли 178 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель составлял лишь 60,7 тыс. рублей.