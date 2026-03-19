19 марта 2026 в 16:26

Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ

Глава Т1 ИИ Голицын заявил о возможности усиления любого бизнеса за счет ИИ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Технологиями AI-агентов сегодня можно усилить практически любое направление деятельности бизнеса, но не всегда это оправдано, заявил NEWS.ru руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын. В ходе конференции «10 млрд убытков. Как геополитика меняет туристический рынок?» в пресс-центре «Национальной Службы Новостей» он заявил, что наиболее востребованной является замена рутинных операций, где внедрение алгоритмов дает колоссальный прирост производительности.

Но здесь нужно очень четко считать именно бизнес-составляющие, потому что стоимость инфраструктуры достаточно высокая, — предупредил Голицын.

Говоря о конкретных результатах автоматизации, он подчеркнул невероятные масштабы ускорения работы при использовании нейросетей. По словам Голицын, скорость стандартной обработки данных вырастает сотни и даже тысячи раз. Однако основным сдерживающим фактором для массового перехода на AI-агентов остается финансовая сторона вопроса и сложность технической базы. Без анализа затрат на оборудование и поддержку систем даже самое высокотехнологичное решение может оказаться необоснованным.

Ранее сообщалось, что внедрение искусственного интеллекта поможет компаниям ускорить работу. Как заявил NEWS.ru управляющий директор МосБиржи Игорь Алутин в рамках Т1 форума, такой шаг будет способствовать сокращению ресурса.

нейросети
бизнес
цифровизация
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Знаковый саммит Евросоюза закончился полным разочарованием для Украины
Психолог дала совет, как относиться к негативным прогнозам астрологов
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
