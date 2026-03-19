Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ Глава Т1 ИИ Голицын заявил о возможности усиления любого бизнеса за счет ИИ

Технологиями AI-агентов сегодня можно усилить практически любое направление деятельности бизнеса, но не всегда это оправдано, заявил NEWS.ru руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын. В ходе конференции «10 млрд убытков. Как геополитика меняет туристический рынок?» в пресс-центре «Национальной Службы Новостей» он заявил, что наиболее востребованной является замена рутинных операций, где внедрение алгоритмов дает колоссальный прирост производительности.

Но здесь нужно очень четко считать именно бизнес-составляющие, потому что стоимость инфраструктуры достаточно высокая, — предупредил Голицын.

Говоря о конкретных результатах автоматизации, он подчеркнул невероятные масштабы ускорения работы при использовании нейросетей. По словам Голицын, скорость стандартной обработки данных вырастает сотни и даже тысячи раз. Однако основным сдерживающим фактором для массового перехода на AI-агентов остается финансовая сторона вопроса и сложность технической базы. Без анализа затрат на оборудование и поддержку систем даже самое высокотехнологичное решение может оказаться необоснованным.

Ранее сообщалось, что внедрение искусственного интеллекта поможет компаниям ускорить работу. Как заявил NEWS.ru управляющий директор МосБиржи Игорь Алутин в рамках Т1 форума, такой шаг будет способствовать сокращению ресурса.