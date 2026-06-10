«Надо учитывать сегодняшние реалии»: Путин дал поручение правительству

На совещании с правительством по видеосвязи президент России Владимир Путин поручил проработать предложения бизнеса к следующему подобному мероприятию. Глава государства отметил, что многие инициативы заслуживают не только внимания, но и внедрения.

Надо учитывать реалии сегодняшнего дня, но и те предложения, которые сейчас прозвучали со стороны бизнес-сообществ, — подчеркнул российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международный бизнес продолжает работу на российском рынке, несмотря на санкции. Так представитель Кремля прокомментировал успех прошедшего 3–6 июня Петербургского международного экономического форума.

Прежде директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что Россия рассчитывает завершить в 2026 году переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. По его словам, это ключевые задачи на текущий год.