19 февраля 2026 в 15:27

Россиянам посоветовали, как составить хорошее резюме

HR-эксперт Богословская: хорошее резюме должно быть структурированным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хорошее резюме должно быть максимально структурированным, рассказала HR-эксперт Татьяна Богословская. В беседе с Lenta.ru она подчеркнула, что рекрутер тратит на первичный просмотр всего несколько минут, поэтому стоит указать желаемую позицию и ключевые компетенции в самом начале документа.

При составлении резюме важно помнить, что рекрутер в среднем тратит на первичный просмотр всего несколько минут, поэтому документ должен быть максимально понятным и структурированным. В первую очередь мы рекомендуем четко указать желаемую позицию и ключевые компетенции. Когда в начале резюме есть понятное описание профессионального профиля и сильных сторон, шансы быть замеченным значительно выше, — пояснила Богословская.

По ее словам, стоит уделить особое внимание опыту работы. Как отметила эксперт, данный блок должен не просто рассказывать о должностных обязанностях, но и показать конкретные примеры выполненных задач и достигнутых результатов.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее рассказал, что в сфере информационных технологий востребованы специалисты с высокой квалификацией. По его словам, в этом секторе сохраняется устойчивый спрос на профессионалов с большим опытом работы.

