11 декабря 2025 в 13:06

HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме

HR-эксперт Санина: лучше не афишировать увольнение из-за конфликта

Об увольнении из-за конфликта лучше не рассказывать на собеседовании на новое место работы, рассказала «Финансам Mail» директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина. Она посоветовала немного приукрасить факты своей биографии, однако избегать откровенной лжи.

Если же вы были уволены из-за какой-либо конфликтной ситуации, лучше это вообще не афишировать, — рассказала Санина.

HR-эксперт подчеркнула, что, если соискатель действительно обладает знанием специфики той или иной сферы или владеет иностранным языком, то качество в резюме можно немного приукрасить. Она посоветовала подтянуть знания после получения работы.

Ранее HR-эксперт Валерия Доманская рассказала, что соискателю на собеседовании следует наблюдать за поведением потенциального руководителя — попытки надавить авторитетом и неуместные шутки могут указывать на токсичность начальства. Другим тревожным сигналом она назвала высказывания, сделанные с иронией или пренебрежением.

