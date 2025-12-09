HR-эксперт раскрыла, как определить токсичное руководство на собеседовании

Соискателю на собеседовании следует наблюдать за поведением потенциального руководителя — попытки надавить авторитетом и неуместные шутки могут указывать на токсичность начальства, заявила LIFE.ru HR-эксперт Валерия Доманская. Другим тревожным сигналом она назвала высказывания, сделанные с иронией или пренебрежением.

У потенциального руководителя следует спросить о стандартной схеме работы над проектами, отметила Доманская. Ответы по типу «Мы работаем на результат» или «Вы делаете то, что я вам говорю» должны насторожить.

Кроме того, перед тем как трудоустроиться, лучше поинтересоваться, как команда действует в случае внештатных ситуаций. Фразы «Здесь такого не может быть» и «Мы работаем по ночам, выходным и когда нужно» — тоже «красный флаг».

Эксперт добавила, что у токсичного руководителя, как правило, прослеживается откровенная усталость, раздражение, сарказм в тоне. При первой встрече соискателю нужно обращать внимание на то, как общаются не только с ним, но и с другими людьми.

