09 декабря 2025 в 10:14

HR-эксперт раскрыла, как определить токсичное руководство на собеседовании

HR-эксперт Доманская: токсичное начальство нередко пытается надавить авторитетом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соискателю на собеседовании следует наблюдать за поведением потенциального руководителя — попытки надавить авторитетом и неуместные шутки могут указывать на токсичность начальства, заявила LIFE.ru HR-эксперт Валерия Доманская. Другим тревожным сигналом она назвала высказывания, сделанные с иронией или пренебрежением.

У потенциального руководителя следует спросить о стандартной схеме работы над проектами, отметила Доманская. Ответы по типу «Мы работаем на результат» или «Вы делаете то, что я вам говорю» должны насторожить.

Кроме того, перед тем как трудоустроиться, лучше поинтересоваться, как команда действует в случае внештатных ситуаций. Фразы «Здесь такого не может быть» и «Мы работаем по ночам, выходным и когда нужно» — тоже «красный флаг».

Эксперт добавила, что у токсичного руководителя, как правило, прослеживается откровенная усталость, раздражение, сарказм в тоне. При первой встрече соискателю нужно обращать внимание на то, как общаются не только с ним, но и с другими людьми.

Ранее член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров предупредил, что работодателям могут назначить штраф до 50 тыс. рублей, если сотрудники отработают более 120 часов сверхурочно за год. Трудовой кодекс РФ устанавливает строгие нормы по продолжительности дополнительных часов работы.

