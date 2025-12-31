Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 17:42

В Госдуме предрекли судьбу банкам от маркетплейсов

Депутат Аксаков: банки маркетплейсов могут внести в список системно значимых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Банки маркетплейсов могут внести в список системно значимых кредитных организаций, допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, эти структуры показывают высокие темпы роста и даже стремятся к доминированию в отдельных сегментах, передает РИА Новости.

Не исключаю, что в будущем банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых. Сейчас эти кредитные организации демонстрируют высокие темпы роста и даже стремятся к доминированию в отдельных сегментах, но их доля в общей банковской системе на данный момент не столь значительна, — отметил Аксаков.

Парламентарий обратил внимание, что услуги таких банков являются частью экосистемы маркетплейсов, которые сами по себе системно значимые структуры. Он добавил, что они постепенно заходят в корпоративный сектор благодаря быстрому расширению клиентской базы с помощью скидок при оплате товаров через их карты.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин, комментируя на форуме «Россия зовет!» спор банков с маркетплейсами о скидках при оплате картами «своих» банков, заявил, что такие акции создают неравные условия. Для иллюстрации своей позиции он привел анекдот о нищем, который отказался занимать доллар другому нищему.

