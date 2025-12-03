Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:53

Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами

Костин рассказал анекдот о нищем на фоне споров банков с маркетплейсами

Андрей Костин Андрей Костин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя на форуме «Россия зовет!» спор банков с маркетплейсами о скидках при оплате картами «своих» банков, заявил, что такие акции создают неравные условия. Для иллюстрации своей позиции он привел анекдот о нищем, передает РБК.

Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий, он и говорит: «У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует». Так и здесь, — сказал Костин.

В развитие своей мысли банкир пояснил, что ни в одной стране мира, включая США и Европу, маркетплейсам не разрешено создавать собственные банки. В качестве примера он привел Китай, где, по его словам, подобные финансовые инициативы платформ были жестко ограничены, чтобы банковский сектор и ретейл оставались в своих сферах.

Костин отметил, что современная банковская конкуренция ведется традиционными методами — через рекламу, новые офисы и технологии. Однако маркетплейсы, обладая огромной клиентской аудиторией, продвигают свой банковский продукт как часть другого бизнеса, что он считает искажением конкурентной среды. По его мнению, эту ситуацию необходимо сбалансировать для создания равных условий, без какого-либо «враждебного настроя».

В качестве одного из возможных решений глава ВТБ предложил отнести банки маркетплейсов к категории системообразующих, что повлечет за собой дополнительное регулирование.

Ранее Костин заявил, что маркетплейсы приняли решение развивать собственные банковские проекты, вместо того чтобы создавать альянсы с уже существующими крупными игроками рынка. Он отметил, что его организация предлагала и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть «серьезные расхождения в позициях».

Андрей Костин
банки
анекдоты
маркетплейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Туле 85-летняя пенсионерка умерла после секса на свидании с дейтинга
Бывший владелец Pornhub решил выкупить акции ЛУКОЙЛа
Резкое похудение, отказ от Голливуда, рождение дочки: как живет Софья Зайка
Куда поехать на Новый год с подростками: идеи для незабываемых каникул
Врач объяснила вред для здоровья от длительного скроллинга соцсетей
Назван победитель индивидуальной гонки в Эстерсунде
Пользователей смартфонов будут предупреждать о причине звонка
В Твери произошла страшная авария с участием автобуса
Одна европейская страна открестилась от поставок оружия Украине
Плющенко оплатил лечение своей фигуристки на фоне скандала об избиениях
Каллас потерпела разгромное фиаско, Ермака «заперли» на Украине: что дальше
В одной европейской стране откажутся от бумажных писем
«Кровь берет свое»: младший сын Нагиева определился с выбором профессии
Букмекер назвал главного претендента на роль агента 007
Врача осудили за скрытую съемку пациентов и насилие над ними
Гутерриш подвел итоги 10 лет работы в ООН и огорчился
Президент Финляндии призвал финнов готовиться к миру на Украине
Обида на Добронравова, патриотизм, бездетность: как живет Сергей Дорогов
Найден способ сократить разрыв в доступности медпомощи в городе и селе
Хуситы освободили экипаж судна, в составе которого был гражданин России
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.