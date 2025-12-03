Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами Костин рассказал анекдот о нищем на фоне споров банков с маркетплейсами

Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя на форуме «Россия зовет!» спор банков с маркетплейсами о скидках при оплате картами «своих» банков, заявил, что такие акции создают неравные условия. Для иллюстрации своей позиции он привел анекдот о нищем, передает РБК.

Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий, он и говорит: «У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует». Так и здесь, — сказал Костин.

В развитие своей мысли банкир пояснил, что ни в одной стране мира, включая США и Европу, маркетплейсам не разрешено создавать собственные банки. В качестве примера он привел Китай, где, по его словам, подобные финансовые инициативы платформ были жестко ограничены, чтобы банковский сектор и ретейл оставались в своих сферах.

Костин отметил, что современная банковская конкуренция ведется традиционными методами — через рекламу, новые офисы и технологии. Однако маркетплейсы, обладая огромной клиентской аудиторией, продвигают свой банковский продукт как часть другого бизнеса, что он считает искажением конкурентной среды. По его мнению, эту ситуацию необходимо сбалансировать для создания равных условий, без какого-либо «враждебного настроя».

В качестве одного из возможных решений глава ВТБ предложил отнести банки маркетплейсов к категории системообразующих, что повлечет за собой дополнительное регулирование.

Ранее Костин заявил, что маркетплейсы приняли решение развивать собственные банковские проекты, вместо того чтобы создавать альянсы с уже существующими крупными игроками рынка. Он отметил, что его организация предлагала и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть «серьезные расхождения в позициях».