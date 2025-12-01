День матери
Костин раскрыл причину вражды банков и маркетплейсов

Костин: маркетплейсы решили развивать свой банкинг вместо сотрудничества

Андрей Костин Андрей Костин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Маркетплейсы приняли решение развивать собственные банковские проекты, вместо того чтобы создавать альянсы с уже существующими крупными игроками рынка, заявил Reuters глава ВТБ Андрей Костин. Он отметил, что его организация предлагала и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть «серьезные расхождения в позициях».

Костин выразил уверенность, что за платформенной экономикой безусловно будущее, особенно с учетом смены поколений. Тем не менее, он считает, что офлайн-торговля также сохранится, приведя яркий пример из личного опыта.

Мне лучше капустку квашегную на рынке пробовать. И я не один такой. Говорят, что даже в Корее, где самые продвинутые платформы, только 18% продуктов питания идет через платформы, за остальным люди ходят в магазины. Есть желание все-таки пощупать, посмотреть и понюхать, проверить, — добавил он.

В ноябре противостояние между традиционными банками и финтех-проектами маркетплейсов вышло на новый уровень. Ряд банков направили в правительство письмо, предложив запретить маркетплейсам применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков, назвав это недобросовестной практикой. Маркетплейсы выступили против инициативы.

Костин раскрыл причину вражды банков и маркетплейсов
