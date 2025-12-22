Голикова раскрыла тенденцию к росту людей старшего возраста Голикова: людей старшего возраста станет больше на 9 млн в ближайшие 15 лет

Россиян старшего возраста в ближайшие 15 лет станет примерно на 9 млн больше, сообщила вице-премьер премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, которые передает ТАСС, к 2030 году планируется, что в программы активного долголетия будет вовлечено 42% граждан старшего поколения.

В ближайшие 15 лет их (граждан старшего поколения. — Прим.) станет еще больше ориентировочно на 9 миллионов человек, — сказала Голикова.

Ранее Голикова заявила, что в России зафиксирован рекордный уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста. По ее словам, общее число работающих граждан с 2020 года увеличилось на 4 млн человек. Особое внимание политик уделила положительной динамике среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. По ее данным, численность этой категории на рынке труда также демонстрирует существенный рост.

Также Голикова заявила, что профессии швеи и сварщика станут самыми востребованными в стране в ближайшие семь лет. По ее мнению, эти специальности уже определены как ключевые в практически сформированном прогнозе потребности в кадрах. Голикова отметила, что их роль особенно важна для развития экономики и технологического суверенитета России.