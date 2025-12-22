Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 19:46

Голикова раскрыла тенденцию к росту людей старшего возраста

Голикова: людей старшего возраста станет больше на 9 млн в ближайшие 15 лет

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россиян старшего возраста в ближайшие 15 лет станет примерно на 9 млн больше, сообщила вице-премьер премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, которые передает ТАСС, к 2030 году планируется, что в программы активного долголетия будет вовлечено 42% граждан старшего поколения.

В ближайшие 15 лет их (граждан старшего поколения. — Прим.) станет еще больше ориентировочно на 9 миллионов человек, — сказала Голикова.

Ранее Голикова заявила, что в России зафиксирован рекордный уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста. По ее словам, общее число работающих граждан с 2020 года увеличилось на 4 млн человек. Особое внимание политик уделила положительной динамике среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. По ее данным, численность этой категории на рынке труда также демонстрирует существенный рост.

Также Голикова заявила, что профессии швеи и сварщика станут самыми востребованными в стране в ближайшие семь лет. По ее мнению, эти специальности уже определены как ключевые в практически сформированном прогнозе потребности в кадрах. Голикова отметила, что их роль особенно важна для развития экономики и технологического суверенитета России.

Россия
власть
Татьяна Голикова
правительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
На Украине сотрудник ТЦК не пощадил чужой автомобиль
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Массовую гибель грачей в российском городе связали с Новым годом
Администрация Трампа приняла сенсационное решение о судьбе 48 послов
Престарелый врач-извращенец поплатился за пристрастие к женской груди
Зеленский высказался о слухах об увольнении своего министра
Перечислены «тихие убийцы» сердца в Новый год
Сорвал медаль, нахамил журналистке: громкий скандал с фигуристом Галлямовым
Сломанное кресло чуть не размозжило голову пассажирке самолета
Историческое место встречи Горбачева и Рейгана в Женеве решили продать
Почему М и Ж тренируются по-разному: дело не только в весах
Россиянка подожгла полицейский автомобиль в Челябинске
Глава МИД Венесуэлы сделал важное заявление после разговора с Лавровым
«Ашан» отреагировал на слухи об уходе из России
Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
WhatsApp полностью заблокируют в России? Роскомнадзор разъяснил ситуацию
В России вынесли первый приговор за «склонение к аборту»
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.