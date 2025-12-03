Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:50

Голикова оценила уровень занятости трудоспособных россиян

Голикова: в России достигли максимума занятости среди трудоспособного населения

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России зафиксирован рекордный уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе своего выступления на Всероссийском кадровом форуме. По ее словам, общее число работающих граждан с 2020 года увеличилось на 4 млн человек, передает ТАСС.

Особое внимание политик уделила положительной динамике среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. По ее данным, численность этой категории на рынке труда также демонстрирует существенный рост.

И на текущий момент мы видим, что сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения — до 61,4%. С 2020 года численность занятых в России увеличилась на 4 млн человек, а с 2022 года — на 2,6 млн человек, — сказала Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии XVI Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что в России продолжает фиксироваться рекордно низкий уровень безработицы. По его словам, данный показатель в настоящий момент составляет 2,2%. Он подчеркнул, что страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы.

