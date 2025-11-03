Россиянам назвали самые востребованные профессии на рынке труда

Повара, пекари и кондитеры стали самыми востребованными специалистами в третьем квартале 2025 года, передает РИА Новости. В топ наиболее искомых работников также вошли администраторы, официанты, бармены и бариста.

По итогам за третий квартал 2025 года, российские работодатели больше всего разместили вакансий для поваров, пекарей и кондитеров — компании искали более 63,5 тыс. данных специалистов, а медианная зарплата для них выросла с начала года уже на 8,5 тыс. рублей, до 72,6 тыс., — говорится в материале.

Ранее старший преподаватель кафедры психологии труда Государственного университета просвещения Леонид Неровный заявил, что после 40 лет поиск работы затрудняется из-за низких предлагаемых доходов. Специалист рекомендует проявлять гибкость в отношениях с нанимателем и акцентировать внимание на перспективах профессионального развития.

Кроме того, бизнес-идеолог Ирина Маркова заявила, что представители поколения Z имеют конкурентное преимущество на рынке труда благодаря умению быстро приспосабливаться к новым условиям. По ее мнению, для максимальной реализации способностей молодым специалистам необходимо предоставлять достаточную степень самостоятельности.