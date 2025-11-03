Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 09:15

Россиянам назвали самые востребованные профессии на рынке труда

Повара и пекари стали самыми востребованными специалистами в России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Повара, пекари и кондитеры стали самыми востребованными специалистами в третьем квартале 2025 года, передает РИА Новости. В топ наиболее искомых работников также вошли администраторы, официанты, бармены и бариста.

По итогам за третий квартал 2025 года, российские работодатели больше всего разместили вакансий для поваров, пекарей и кондитеров — компании искали более 63,5 тыс. данных специалистов, а медианная зарплата для них выросла с начала года уже на 8,5 тыс. рублей, до 72,6 тыс., — говорится в материале.

Ранее старший преподаватель кафедры психологии труда Государственного университета просвещения Леонид Неровный заявил, что после 40 лет поиск работы затрудняется из-за низких предлагаемых доходов. Специалист рекомендует проявлять гибкость в отношениях с нанимателем и акцентировать внимание на перспективах профессионального развития.

Кроме того, бизнес-идеолог Ирина Маркова заявила, что представители поколения Z имеют конкурентное преимущество на рынке труда благодаря умению быстро приспосабливаться к новым условиям. По ее мнению, для максимальной реализации способностей молодым специалистам необходимо предоставлять достаточную степень самостоятельности.

Россия
вакансии
пекари
повара
кондитеры
занятость
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 3 ноября: что завтра, тошнота, нервозность, боли
«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины
В Израиле сумели опознать тела еще трех заложников
Восемь машин столкнулись на российской трассе
Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая
Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой
Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии
В России резко выросли цены на ананасы
В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии в ноябре
Наступление ВС РФ на Покровск 3 ноября: десятки тысяч трупов, паника у ВСУ
Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»
Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места
Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП
Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет
В Европе неожиданно отреагировали на слова Трампа о Tomahawk для Украины
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.