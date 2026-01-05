Орбан раскрыл, будет ли Венгрия помогать Украине Орбан: Венгрия не будет финансировать Украину в 2026 году

Венгрия не будет финансировать Украину в 2026 году, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, которые передает ТАСС, государство также не поддержит общий заем Евросоюза для этих целей.

Мы не будем направлять венгерские деньги на Украину в 2026 году ради продолжения военного конфликта. Евросоюз планирует выдать заем в этих целях. Мы это не поддерживаем, — подчеркнул он.

Ранее Орбан заявил, что в Европе в 2026 году может начаться война. Ответственность за это он возложил на ключевых лидеров Евросоюза. По его словам, они подталкивают континент к вооруженному конфликту своими спорными решениями. В Новый год премьер выразил надежду на то, что регион вернется к здравому смыслу.

До этого чешский премьер Андрей Бабиш подчеркнул, что страна не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины и направлять на это средства. По его словам, Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса, так как «казна пуста» и деньги нужны чешским гражданам.