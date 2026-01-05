Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 16:21

Орбан раскрыл, будет ли Венгрия помогать Украине

Орбан: Венгрия не будет финансировать Украину в 2026 году

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Венгрия не будет финансировать Украину в 2026 году, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, которые передает ТАСС, государство также не поддержит общий заем Евросоюза для этих целей.

Мы не будем направлять венгерские деньги на Украину в 2026 году ради продолжения военного конфликта. Евросоюз планирует выдать заем в этих целях. Мы это не поддерживаем, — подчеркнул он.

Ранее Орбан заявил, что в Европе в 2026 году может начаться война. Ответственность за это он возложил на ключевых лидеров Евросоюза. По его словам, они подталкивают континент к вооруженному конфликту своими спорными решениями. В Новый год премьер выразил надежду на то, что регион вернется к здравому смыслу.

До этого чешский премьер Андрей Бабиш подчеркнул, что страна не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины и направлять на это средства. По его словам, Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса, так как «казна пуста» и деньги нужны чешским гражданам.

Виктор Орбан
Венгрия
Украина
финансирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Симптом глубокой деградации»: политолог об отставке Малюка
Звезду «Клюквенного щербета» задержали в ходе наркорейда
В России усилят поддержку семей с детьми
«Обжорка и пьянка»: в РПЦ дали совет, как провести Рождество
Орбан призвал не сравнивать СВО и операцию США в Венесуэле
Молодой возлюбленный, отказ Табакову, выкидыш: как живет Ирина Пегова
Назначен новый главный тренер «Спартака»
Жителям Татарстана увеличили выплаты за службу по контракту
В Швейцарии заморозили счета Николаса Мадуро
Жаркая ночь на Украине, ВСУ сидят без воды: новости СВО на вечер 5 января
ФБР участвовало в захвате президента Венесуэлы
Средства ПВО сбили 50 БПЛА над российскими регионами
«Гренландия — это союзник США»: в ЕК попытались заступиться за Данию
В России потребовали от ООН осудить атаку ВСУ в Хорлах
Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенников
Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины
Приставы взыскали с работодателей 6 млрд рублей за долги по зарплате
Глава Первоуральска рассказал о судьбе жильцов дома после взрыва газа
Провал «Хьюстонского проекта»: что предсказал Жириновский об окончании СВО
В Британии раскрыли, знали ли нефтяные гиганты о планах США против Мадуро
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.