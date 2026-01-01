Новый год — 2026
01 января 2026 в 13:49

Премьер Венгрии дал наставление Европе в 2026 году

Орбан пожелал Европе вернуться к здравому смыслу в 2026 году

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в социальной сети X пожелал, чтобы в 2026 году воцарился мир. Он также дал наставление Европе. Орбан выразил надежду, что регион вернется к здравому смыслу.

С Новым годом! Пусть 2026 год станет годом, когда воцарится мир, и Европа вернется к здравому смыслу! — сказал венгерский премьер.

Орбан добавил, что 2026 год станет решающим для Европы в вопросе войны и мира. По его словам, 2025 год стал переломным, поскольку США и Евросоюз впервые заняли противоположные позиции по стратегическому вопросу — конфликту на Украине.

Что касается США, по мнению Орбана, в 2026 году они могут заключить договоренность о нормализации отношений с Россией без участия европейцев. Он пояснил, что причиной тому станет разный взгляд сторон на украинский конфликт.

При этом Орбан не исключает, что в 2026 году в Европе в может начаться война. Ответственность за это он возложил на ключевых лидеров Евросоюза. По словам политика, они подталкивают континент к вооруженному конфликту своими спорными решениями.

