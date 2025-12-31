Новый год — 2026
Орбан предсказал мир между США и Россией в 2026 году

Орбан: США могут проигнорировать Европу и заключить мир с Россией

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
США могут заключить договоренность о нормализации отношений с Россией без участия европейцев в 2026 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В интервью телеканалу М1 он пояснил, что причиной тому станет разный взгляд сторон на украинский конфликт.

В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между Соединенными Штатами и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев, — сказал Орбан.

Он также напомнил, что Венгрия выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Власти поддерживают усилия администрации США в этом направлении, резюмировал политик.

Тем временем исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что к концу 2025 года Европа фактически осталась «одна дома» и без союзников. Экс-посол Германии в США считает, что теперь вся ответственность за собственную безопасность лежит целиком на ЕС. Ишингер призвал европейских лидеров к решительным действиям, чтобы сохранить субъектность на международной арене в условиях нарастающей изоляции.

