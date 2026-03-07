Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 21:18

Университет обороны Ирана подвергся ракетному удару

Фото: Global Look Press
Иранский университет подвергся ракетному удару в Тегеране, сообщил корреспондент РИА Новости. По его информации, речь идет о Высшем национальном университете обороны и стратегических исследований при Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана.

Как пишет агентство, учебное заведение находится на северо-востоке столицы страны. Информация о пострадавших и масштабах разрушений не поступала.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ВС США атаковали завод по опреснению воды на острове Кешм. По предварительной информации, жители 30 деревень остались без пресной воды. Он назвал произошедшее вопиющим преступлением.

До этого в Дубае беспилотник врезался в 90-этажный жилой небоскреб. Также сообщалось, что взрывы раздались в разных районах, включая туристическую зону Дубай-Марина. Один из дронов попал в многоэтажку 23-Marina и спровоцировал пожар. Обломки другого БПЛА упали на легковой автомобиль на мосту Дубай-Хиллс, машина загорелась.

Также иранские военные атаковали танкер Louise P под флагом Маршалловых Островов в Персидском заливе. Удар по судну нанесли беспилотником.

Иран
США
университеты
генштаб
