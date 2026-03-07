«Наглость»: Польша приструнила Украину в вопросе помощи Политик Чарнек: Польша поможет Украине, если Киев не будет наглеть

Польша готова оказать помощь Украине, если последняя не будет демонстрировать наглость, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек. По его словам, которые передает агентство PAP, Варшава требует уважения от Киева и лично президента Владимира Зеленского.

Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость, — подчеркнул Чарнек.

Ранее сообщалось, что польское МВД в ходе двухдневной общенациональной операции задержало 147 иностранцев, находившихся в розыске, 91 из которых — граждане Украины. Масштабная облава проводилась 2 и 3 марта.

До этого руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский рассказал, что в Польше усиливаются социальное напряжение и раздражительность из-за украинских беженцев. Ужесточение условий пребывания иностранцев в стране готовит и Чехия. По подсчетам Евростата, за ноябрь 2025-го республика стала рекордсменом по числу украинских граждан на долю населения (36 украинцев на 1000 человек населения).