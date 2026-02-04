В Польше усиливаются социальное напряжение и раздражительность из-за украинских беженцев, рассказал руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский. Как передает РИА Новости, в ближайшем будущем Варшава намерена отменить специальные льготы, оставив поддержку только инвалидам и пожилым. Украинцев, не оформивших документы в срок, лишат статуса и бесплатной медицины.

Традиционная польская украинофобия — а Польша очень украинофобская страна — сейчас расцветает пышным цветом, потому что все основные стереотипы об украинцах находят подтверждение. И это уже реальная проблема — польское общество сейчас неспокойно, — объяснил он.

Ужесточение условий пребывания иностранцев в стране готовит и Чехия. По подсчетам Евростата, за ноябрь 2025-го республика стала рекордсменом по числу украинских граждан на долю населения (36 на 1 тыс. человек).

Тем временем экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что киевские чиновники разрабатывают план по возвращению беженцев ради денег от европейских партнеров. По его словам, западные страны лично заинтересованы в освобождении территории от приехавших украинцев.