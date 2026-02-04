Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:21

Украинские беженцы стали проблемой для Европы

Политолог Неменский: поляки очень раздражены поведением украинцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Польше усиливаются социальное напряжение и раздражительность из-за украинских беженцев, рассказал руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский. Как передает РИА Новости, в ближайшем будущем Варшава намерена отменить специальные льготы, оставив поддержку только инвалидам и пожилым. Украинцев, не оформивших документы в срок, лишат статуса и бесплатной медицины.

Традиционная польская украинофобия — а Польша очень украинофобская страна — сейчас расцветает пышным цветом, потому что все основные стереотипы об украинцах находят подтверждение. И это уже реальная проблема — польское общество сейчас неспокойно, — объяснил он.

Ужесточение условий пребывания иностранцев в стране готовит и Чехия. По подсчетам Евростата, за ноябрь 2025-го республика стала рекордсменом по числу украинских граждан на долю населения (36 на 1 тыс. человек).

Тем временем экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что киевские чиновники разрабатывают план по возвращению беженцев ради денег от европейских партнеров. По его словам, западные страны лично заинтересованы в освобождении территории от приехавших украинцев.

Польша
политика
Украина
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности
Власти раскрыли детали массированной атаки на Брянскую область
Россиянам рассказали, когда необходимо срочно менять банковскую карту
Названа причина нападения подростка на школу в Красноярске
Финэксперт рассказала, как избежать ошибок при оплате ЖКУ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.