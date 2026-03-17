Отказ ЕС в помощи может толкнуть Трампа на крайние меры

Американский лидер Дональд Трамп может ужесточить энергополитику из-за отказа ЕС поддержать операцию в Ормузском проливе, считает политолог Станислав Ткаченко. Европейские страны избегают вовлечения в конфликт, который, как полагает эксперт, США уже фактически проиграли. Именно этим Ткаченко в беседе с изданием «Взгляд.ру» объясняет отказ ЕС от сотрудничества с американцами в данном вопросе.

Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса, — уверен Ткаченко.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что нежелание членов НАТО откликнуться на призыв Дональда Трампа помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе связано с тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны. По его словам, у финской стороны нет ресурсов для участия в указанной операции.