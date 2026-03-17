Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 15:27

Отказ ЕС в помощи может толкнуть Трампа на крайние меры

Ткаченко: Трамп ужесточит энергополитику из-за отказа ЕС по Ормузскому проливу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский лидер Дональд Трамп может ужесточить энергополитику из-за отказа ЕС поддержать операцию в Ормузском проливе, считает политолог Станислав Ткаченко. Европейские страны избегают вовлечения в конфликт, который, как полагает эксперт, США уже фактически проиграли. Именно этим Ткаченко в беседе с изданием «Взгляд.ру» объясняет отказ ЕС от сотрудничества с американцами в данном вопросе.

Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса, — уверен Ткаченко.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что нежелание членов НАТО откликнуться на призыв Дональда Трампа помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе связано с тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны. По его словам, у финской стороны нет ресурсов для участия в указанной операции.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Иран отклонил предложение США о прекращении огня
В России начали набор пациентов на персонифицированную химию
Врач перечислила главные весенние аллергены
Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.