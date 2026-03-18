Стало известно, как санкции против РФ способны «убить» Британию Посольство в Лондоне: санкции против Москвы усугубят удар по экономике Британии

Антироссийские санкции способны подорвать экономику их инициаторов — Великобритании, отметили дипломаты посольства РФ в Лондоне. По их словам, рестрикции сделают еще болезненнее для Европы последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана, пишет РИА Новости.

В посольстве напомнили, что в последнее время стоимость энергии в Британии выросла в 2-3 раза. Ущерб от энергокризиса для Соединенного Королевства и ЕС уже оценивается в $1,8 трлн (151 трлн рублей).

Стоит также учитывать, что данные расчеты были произведены до начала конфликта вокруг Ирана, который, без сомнения, усугубит упомянутые эффекты. Наблюдая тревожную ситуацию на рынке энергоносителей, можно констатировать: ЕС и Британия приняли бы на себя гораздо меньший удар, если бы их лидеры не избрали деструктивный путь санкций, — говорится в комментарии дипмиссии.

При этом экономика России, вопреки заявлениям британского МИД, остается устойчивой. В посольстве подчеркнули, что санкционный «бумеранг» возвращается к своим инициаторам, подрывая конкурентоспособность Запада, а лидеры стран Европы продолжают жертвовать благосостоянием своих граждан.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовил проект решения о полном запрете на импорт российской нефти и планирует официально представить его 15 апреля, сразу после парламентских выборов в Венгрии. Брюссель намеренно выжидает паузу, чтобы не влиять на ход голосования.