«На очень тонком волоске»: стало известно о возможном устранении Ермака Депутат Ивлев: Великобритания, ФРГ или Франция могут устранить Ермака

Жизнь экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака фактически висит на волоске, предположил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Леонид Ивлев. По мнению парламентария, приказ о его устранении может поступить от Лондона, Парижа или Берлина.

Бывший руководитель офиса Зеленского Ермак, по прозвищу Черный колдун, знает очень много смертельно опасного из закулисной кухни киевского режима. Ермак обязательно заговорит в ходе следствия и суда, спасая свою жизнь. Которая, правда, уже сейчас висит на очень тонком волоске, именно вследствие чрезвычайной его информированности. Команда на его устранение может поступить не только с берегов Днепра, — сказал парламентарий.

Ранее в Высшем антикоррупционном суде подтвердили внесение залога за Ермака. Всего удалось собрать 140 млн гривен (232,4 млн рублей). Сумма поступила не сразу, поэтому Ермаку пришлось провести в СИЗО 16 и 17 мая.

До этого административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий сообщил, что арест Ермака стал ударом для Зеленского. По его словам, перед киевским правительством стоит непростая дилемма: продолжать считать Ермака своим человеком или же откреститься от связей с подозреваемым.