18 мая 2026 в 14:18

Турэксперт объяснил, почему подешевели поездки из Екатеринбурга в Китай

Цены на поездки из Екатеринбурга в Китай снизились из-за дешевых авиабилетов на новом направлении Урумчи, которое станет доступно для пассажиров с 1 июля, рассказал ЕАН президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он отметил, что изменились цены на билеты, а не на сами туры.

Возможно, на статистике отразилось, что стартуют новые программы с вылетом в Урумчи со стоимостью авиабилета 19 тыс. рублей. Но это новое направление, поэтому цена такая низкая. В действительности же, что касается рейсов в Пекин, стоимость не изменилась, — рассказал Мальцев.

Турэксперт подчеркнул, что жители региона все больше начинают интересоваться поездками в Китай. По его словам, популярность набирает образовательный и оздоровительный туризм.

Ранее турагент Наталия Ансталь рассказала, что осенние туры в Таиланд и Турцию, а также поездки в другие азиатские страны на сентябрь, октябрь и ноябрь необходимо бронировать уже в мае. По ее словам, спрос на эти направления сейчас очень высокий, поэтому путевки на бархатный сезон разбирают заранее.

Турэксперт объяснил, почему подешевели поездки из Екатеринбурга в Китай
