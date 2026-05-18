Турэксперт объяснил, почему подешевели поездки из Екатеринбурга в Китай Турэксперт Мальцев: цены на поездки снизились из-за появления нового направления

Цены на поездки из Екатеринбурга в Китай снизились из-за дешевых авиабилетов на новом направлении Урумчи, которое станет доступно для пассажиров с 1 июля, рассказал ЕАН президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он отметил, что изменились цены на билеты, а не на сами туры.

Возможно, на статистике отразилось, что стартуют новые программы с вылетом в Урумчи со стоимостью авиабилета 19 тыс. рублей. Но это новое направление, поэтому цена такая низкая. В действительности же, что касается рейсов в Пекин, стоимость не изменилась, — рассказал Мальцев.

Турэксперт подчеркнул, что жители региона все больше начинают интересоваться поездками в Китай. По его словам, популярность набирает образовательный и оздоровительный туризм.

