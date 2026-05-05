05 мая 2026 в 10:22

Названы страны, осенний отдых в которых нужно бронировать уже сейчас

Турагент Ансталь: поездки в Таиланд и Турцию осенью нужно бронировать уже в мае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Осенние туры в Таиланд и Турцию, а также поездки в другие азиатские страны на сентябрь, октябрь и ноябрь необходимо бронировать уже в мае, заявила NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. По ее словам, спрос на эти направления сейчас очень высокий, поэтому путевки на бархатный сезон разбирают заранее.

Уже сейчас нужно бронировать путевки на сентябрь, октябрь и ноябрь, особенно если речь идет о Таиланде, Вьетнаме, включая Фукуок, и Китае, включая остров Хайнань. Сейчас спрос на Азию очень большой. Стоит задуматься и о бронировании туров в Турцию в сентябре, так как это бархатный сезон. Также летние поездки в эту страну следует приобретать уже сейчас, так как вариантов даже в мае остается очень мало. Россиянам стоит поторопиться и с бронированием поездок в Египет на осень и на Мальдивы на будущую зиму, — пояснила Ансталь.

Ранее сообщалось, что Турция не наблюдает роста отказов россиян от бронирований из-за ситуации на Ближнем Востоке. Заместитель председателя Ассоциации турагентств этой страны Давут Гюнайдын заявил, что в 2026 году турецкая сторона ожидает прибытия 4,5–6 млн российских туристов.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

