Стало известно, снизился ли поток россиян в Турцию из-за Ближнего Востока Поток туристов из России в Турцию почти не изменился из-за Ближнего Востока

Турция не наблюдает рост отказов россиян от бронирований из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в администрации президента республики. Заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын рассказал журналистам, что турецкая сторона ожидает прибытия 4,5-6 млн российских туристов в 2026 году.

На данный момент мы не наблюдаем значительного роста отказов от бронирований со стороны российских туристов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Турпоток сохраняется стабильным, интерес к отдыху в Турции остается высоким, а все необходимые меры безопасности для гостей обеспечиваются, — сообщили агентству.

Ранее стало известно, что россияне начали покупать горящие туры в ОАЭ после перемирия на Ближнем Востоке. Турагенты распродают ранее забронированные на апрель туры, от которых российские туристы отказались в начале конфликта. Цены стартуют от 74 тыс. рублей на двоих за недельный отпуск. Прежде эти же путевки стоили в районе 120-130 тыс. рублей. Турагенты уверяют, что в Дубае постепенно возобновляются все экскурсии и развлекательные мероприятия.